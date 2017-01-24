Омич сбежал из тубдиспансера по простыням, по пути прихватив чужой планшет

65-летний житель Нефтяников сообщил в полицию о том, что у него в больнице украли планшет. Он проходил стационарное лечение в клиническом противотуберкулезном диспансере № 4 на улице Химиков. По возвращению из процедурного кабинета, он обнаружил, что его сосед пропал. А вместе с соседом исчез планшет.

Полицейские узнали приметы подозреваемого, и вскоре пропавший сосед был задержан на улице Менделеева. Им оказался 31-летний неоднократно судимый омич. На допросе он сознался, что когда увидел планшет в пустой палате, решил украсть гаджет. Мужчина забрал планшет, связал две простыни и спустился по ним с балкона второго этажа на улицу.

Сотрудники батальона № 4 полка ППСП полиции УМВД России по городу Омску Сергей Авдеев и Олеся Мельникова, задержавшие подозреваемого.

Гаджет он сдал в ближайший ломбард и получил за него 800 рублей. Все полученные деньги рецидивист потратил на алкоголь. Свою вину подозреваемый признал полностью.

В отношении омича возбудили уголовное дело по факту кражи. Полицейские пытаются вернуть гаджет законному владельцу.