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14:31 (мск), источник: Om1.ru

Омич сбежал из тубдиспансера по простыням, по пути прихватив чужой планшет

Пациент лечебного учреждения украл гаджет соседа, пока тот был в процедурной.

65-летний житель Нефтяников сообщил в полицию о том, что у него в больнице украли планшет. Он проходил стационарное лечение в клиническом противотуберкулезном диспансере № 4 на улице Химиков. По возвращению из процедурного кабинета, он обнаружил, что его сосед пропал. А вместе с соседом исчез планшет.

Полицейские узнали приметы подозреваемого, и вскоре пропавший сосед был задержан на улице Менделеева. Им оказался 31-летний неоднократно судимый омич. На допросе он сознался, что когда увидел планшет в пустой палате, решил украсть гаджет. Мужчина забрал планшет, связал две простыни и спустился по ним с балкона второго этажа на улицу.

Сотрудники батальона № 4 полка ППСП полиции УМВД России по городу Омску Сергей Авдеев и Олеся Мельникова, задержавшие подозреваемого.

Гаджет он сдал в ближайший ломбард и получил за него 800 рублей. Все полученные деньги рецидивист потратил на алкоголь. Свою вину подозреваемый признал полностью.

В отношении омича возбудили уголовное дело по факту кражи. Полицейские пытаются вернуть гаджет законному владельцу.

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