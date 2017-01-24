На трассе М-5 под Симом загорелась фура с новыми легковушками

В Ашинском районе (Челябинская область) устанавливаются причины и обстоятельства пожара на трассе М-5 — в районе Сима загорелась фура, перевозившая новые легковые автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Ашинского пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января, около полудня. «Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в Симе в 11.30. В сообщении говорилось, что на 1 594 километре федеральной автодороги М-5 “Урал” горит грузовой автомобиль, перевозящий восемь легковых автомобилей Skoda Octavia, имеется угроза взрыва и причинения большого ущерба имуществу. На место пожара был направлен дежурный караул 10-й ПСЧ г. Сим в составе двух отделений на одной автоцистерне и пожарно-спасательном автомобиле», — рассказала представитель ОФПС-10 Галина Короткова.

Когда машины были в пути, поступило уточнение — горела только кабина фуры. В итоге пожар на общей площади 3 кв. метра потушили силами газодымозащитной службы 10-й ПСЧ с помощью одного ствола «Пурга-5».

Перевозимые автомобили не пострадали. Термические ожоги 2-й степени обеих кистей рук получил водитель, пытавшийся справиться с возгоранием самостоятельно. Мужчина был доставлен Симскую городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту пожара проходит проверка, устанавливается причина возгорания.