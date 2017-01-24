Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14События недели в фотографиях
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
14:46 (мск), источник: dostup1.ru

На трассе М-5 под Симом загорелась фура с новыми легковушками

Пострадал водитель грузовика, пытавшийся потушить пожар самостоятельно.

В Ашинском районе (Челябинская область) устанавливаются причины и обстоятельства пожара на трассе М-5 — в районе Сима загорелась фура, перевозившая новые легковые автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Ашинского пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января, около полудня. «Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в Симе в 11.30. В сообщении говорилось, что на 1 594 километре федеральной автодороги М-5 “Урал” горит грузовой автомобиль, перевозящий восемь легковых автомобилей Skoda Octavia, имеется угроза взрыва и причинения большого ущерба имуществу. На место пожара был направлен дежурный караул 10-й ПСЧ г. Сим в составе двух отделений на одной автоцистерне и пожарно-спасательном автомобиле», — рассказала представитель ОФПС-10 Галина Короткова.

Когда машины были в пути, поступило уточнение — горела только кабина фуры. В итоге пожар на общей площади 3 кв. метра потушили силами газодымозащитной службы 10-й ПСЧ с помощью одного ствола «Пурга-5».

Перевозимые автомобили не пострадали. Термические ожоги 2-й степени обеих кистей рук получил водитель, пытавшийся справиться с возгоранием самостоятельно. Мужчина был доставлен Симскую городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту пожара проходит проверка, устанавливается причина возгорания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На трассе М-5 под Симом загорелась фура с новыми легковушками
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь