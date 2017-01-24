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15:08 (мск), источник: Новости Перми

Житель Губахи заплатит более 76 тысяч рублей за нападение своей собаки на прохожего

Мужчина выгуливал свою овчарку без намордника и поводка. В результате пес набросился на потерпевшего и укусил его за предплечье.

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляцию на решение Губахинского суда, который отказал мужчине в удовлетворении исковых требований.

Как было установлено, вечером истец возвращался домой, но на улице на него напала овчарка. Собака укусила мужчину за предплечье правой руки, оставив большую рваную рану. В больнице пострадавшему оказали медпомощь.

Житель Губахи подал в суд на владельца овчарки, требуя возместить ему моральный вред и утраченный заработок. Однако городской суд отказал истцу. Тогда мужчина подал апелляцию.

В краевом суде постановили, что собаку выгуливали в общественном месте без намордника и поводка. Тем самым хозяин овчарки нарушил правила содержания пса. Поэтому решение Губахинского суда было отменено.

Краевой суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, утраченный заработок в размере 49 127 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 973 рублей.

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