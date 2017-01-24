Житель Губахи заплатит более 76 тысяч рублей за нападение своей собаки на прохожего

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляцию на решение Губахинского суда, который отказал мужчине в удовлетворении исковых требований.



Как было установлено, вечером истец возвращался домой, но на улице на него напала овчарка. Собака укусила мужчину за предплечье правой руки, оставив большую рваную рану. В больнице пострадавшему оказали медпомощь.



Житель Губахи подал в суд на владельца овчарки, требуя возместить ему моральный вред и утраченный заработок. Однако городской суд отказал истцу. Тогда мужчина подал апелляцию.



В краевом суде постановили, что собаку выгуливали в общественном месте без намордника и поводка. Тем самым хозяин овчарки нарушил правила содержания пса. Поэтому решение Губахинского суда было отменено.



Краевой суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, утраченный заработок в размере 49 127 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 973 рублей.