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16:24 (мск), источник: Volga News

Уроженку Сызрани задержали в Таиланде при попытке ввезти в страну в своем желудке партию кокаина

Партия предназначалась группе наркоторговцев из Западной Африки, действующих в Бангкоке.

32-летняя уроженка Сызрани Юлия Макушова была задержана в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 гр., сообщает syzran-small.ru.

Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотиком. Она прибыла в Таиланд из Бразилии. По данным местных СМИ, партия предназначалась группе наркоторговцев из Западной Африки, действующих в Бангкоке. За свое соучастие Юлия должна была получить $3,5 тысячи. Макушовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

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