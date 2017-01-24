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15:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ищут виновников падения школьницы в люк

Ведется доследственная проверка.

Екатеринбургские следователи проводят проверку по факту падения 11-летней школьницы в люк, сообщил «Уралинформбюро» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, девочка пройдет медицинское освидетельствование, будут опрошены очевидцы. Также предстоит выяснить, какая организация несет ответственность за содержание люка. «Кроме того, будут приниматься меры по проверке совместно с контролирующими и надзорными органами деятельности организации, ответственной за отлов бродячих собак», — добавил Александр Шульга.

Школьница провалилась в 5-метровый люк днем 22 января 2017 года, убегая от стаи бездомных собак. Девочку достали прохожие. На скорой ее увезли в ДГКБ № 9, где диагностировали ушибы.

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