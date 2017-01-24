Прокуратура добилась уничтожения просроченных лекарств, которые выдавались пациентам одной из больниц в Свердловской области

Поводом для проведения проверки послужило обращение пациента противотуберкулезного диспансера больницы о том, что ему выдали просроченные медицинские препараты.

По правилам хранения лекарственных средств, как отмечает прокуратура, медикаменты с истекшим сроком годности должны храниться отдельно от других групп лекарств в специально выделенной зоне, а затем должны быть уничтожены.

«Установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства на хранении в помещении противотуберкулезного диспансера в целях последующей выдачи пациентам находился медицинский препарат с истекшим сроком годности», — говорится в сообщении.

Постановлением мирового судьи старшая медицинская сестра оштрафована на 15 тыс. рублей.

Кроме того, для устранения нарушений в адрес главного врача больницы внесено представление, а просроченные лекарства уничтожены.