В Горячем Ключе из окна многоквартирного дома упала женщина
Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Горячем Ключе возле одного из многоквартирных домов города нашли 30-летнюю женщину, предположительно упавшую с четвертого этажа. Сотрудников скорой помощи вызвал сожитель пострадавшей, когда обнаружил ее на улице возле дома.
Женщину доставили в больницу. Она была прооперирована, в данный момент ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ГТРК «Кубань» в