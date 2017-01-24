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16:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Горячем Ключе из окна многоквартирного дома упала женщина

Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Горячем Ключе возле одного из многоквартирных домов города нашли 30-летнюю женщину, предположительно упавшую с четвертого этажа. Сотрудников скорой помощи вызвал сожитель пострадавшей, когда обнаружил ее на улице возле дома.

Женщину доставили в больницу. Она была прооперирована, в данный момент ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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