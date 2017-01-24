В Горячем Ключе из окна многоквартирного дома упала женщина

В Горячем Ключе возле одного из многоквартирных домов города нашли 30-летнюю женщину, предположительно упавшую с четвертого этажа. Сотрудников скорой помощи вызвал сожитель пострадавшей, когда обнаружил ее на улице возле дома.

Женщину доставили в больницу. Она была прооперирована, в данный момент ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.