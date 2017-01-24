Сторож погиб при пожаре в Челябинске

Сегодня ночью, в 00:24, поступил вызов о пожаре на автомобильной стоянке, где горела сторожевая будка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Помещение размером 2×2 метра было охвачено огнем, пожар заметил очевидец. Спустя пять минут на место прибыли огнеборцы. Распространение огня было остановлено уже через 2 минуты, однако подавать воду внутрь будки было нельзя из-за высокого напряжения — подача электропитания внутрь будки была выполнена напрямую от линии электропередач напряжением 380 В.

Спасателям пришлось ждать сотрудников энергослужбы, которая прибыла на место происшествия лишь в 01:20. После отключения подачи электропитания сотрудники пожарной охраны приступили к ликвидации последствий пожара, и в 02:28 обнаружили тело, которое сильно обгорело.

На ликвидацию пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава федеральной противопожарной службы, отметили в ведомстве. В настоящее время устанавливается причина пожара, на месте работают сотрудники отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3.