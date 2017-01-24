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15:18 (мск), источник: Kazinform

В ДТП с участием пассажирского автобуса под Уральском пострадали 12 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — При столкновении пассажирского автобуса и УАЗа скончался один мужчина и пострадали 12 человек, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, по дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.

«41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, мужчина 1955 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ребер и 49-летняя женщину доставили с переломами позвонка и ребра», — пояснили в пресс-службе облздрава.

Еще восьмерых пострадавших направили на амбулаторное лечение. ДТП произошло 24 января на трассе Уральск-Самара в нескольких километрах от Уральска. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало.

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