В ДТП с участием пассажирского автобуса под Уральском пострадали 12 человек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — При столкновении пассажирского автобуса и УАЗа скончался один мужчина и пострадали 12 человек, сообщает портал «Мой ГОРОД».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — При столкновении пассажирского автобуса и УАЗа скончался один мужчина и пострадали 12 человек, сообщает портал «Мой ГОРОД».
Как сообщили в
«41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с
Еще восьмерых пострадавших направили на амбулаторное лечение. ДТП произошло 24 января на трассе