В ДТП с участием пассажирского автобуса под Уральском пострадали 12 человек

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, по дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.

«41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, мужчина 1955 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ребер и 49-летняя женщину доставили с переломами позвонка и ребра», — пояснили в пресс-службе облздрава.