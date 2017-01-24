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15:48 (мск), источник: Om1.ru

Появилось видео задержания убийцы, работавшего в Омске водителем маршрутки

Молодой мужчина подозревается в убийстве пенсионера в Севастополе.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Амурском поселке Омска на конечной остановке сотрудники местного Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Севастополя и бойцами СОБРа Росгвардии по Омской области задержали водителя, работавшего на маршруте № 414.

Еще в 2015 году 25-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве. Предварительно установлено, что он несколько раз ударил ножом пенсионера, а потом похитил 100 тысяч рублей и ювелирные изделия.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

 — Оперативники получили информацию, что злоумышленник может находиться на территории Омска. В дальнейшем сотрудники омского уголовного розыска установили, что разыскиваемый проживает на территории Кировского округа и работает водителем маршрутного такси. Во время перерыва между рейсами фигурант был задержан.

На записи, опубликованной на youtube-канале омской полиции, видно, как собровцы вытащили парня без обуви из маршрутки, технично повалили на землю, а, надев наручники, дали надеть шлепки и повели к обычной белой «Газели», на которой доставили на допрос. Сейчас подозреваемый этапирован в Севастополь.

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