За сутки в зоне АТО ранены двое украинских бойцов

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе погибших среди украинских нет, но ранения получили двое украинских военных.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко сообщил, что вблизи Станицы Луганской ранен один украинский военный.