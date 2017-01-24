За сутки в зоне АТО ранены двое украинских бойцов
На брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донбассе ранены двое украинских военных.
На брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донбассе ранены двое украинских военных.
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе погибших среди украинских нет, но ранения получили двое украинских военных.
Как сообщалось ранее, заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко сообщил, что вблизи Станицы Луганской ранен один украинский военный.