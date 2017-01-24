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15:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских бойцов

На брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донбассе ранены двое украинских военных.

Источник: Telegraf.com.ua

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе погибших среди украинских нет, но ранения получили двое украинских военных.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко сообщил, что вблизи Станицы Луганской ранен один украинский военный.

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