Выстрел в ребенка: полиция и врачи Днепра рассказали подробности ЧП

«Мальчик сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Он пришел в себя… Мальчик был в незастегнутой куртке, поэтому пуля прошла в грудь, это проникающее ранение», — сказала Страчевская.

Об этом сообщила в эфире телеканала «112 Украина» спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Страчевская.

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По ее словам, сейчас полиция отрабатывает места сбыта оружия, магазины, прилегающие дома, привлекали собаку из кинологической службы.

«Делаем все возможное, чтобы установить личность стрелявшего», — заверили в Нацполиции.

«Мать во время опросов говорила, что видела вблизи в арке парней, которые стояли там, и сам выстрел якобы был с того места. Мы проверяем информацию, подтвердить сейчас это не могу», — рассказала Страчевская.

Позже стало известно, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор Днепропетровской областной детской клинической больницы Александр Хитрик.

«Врачи провели операцию, пуля удалена, состояние малыша средней степени тяжести, его жизни уже ничего не угрожает», — сказал он.

По его словам, до 25 января ребенок будет находиться в реанимации.