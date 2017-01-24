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15:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии разбился спасательный вертолет

В Италии разбился спасательный вертолет с шестью людьми на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Источник: Reuters

По их данным, воздушное судно в момент аварии подбирало травмированного лыжника. Данных о пострадавших пока не поступало.

Вертолет не был задействован в спасательной операции, которая проводится в этом же регионе после схода лавины на гостиницу Rigopiano.

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