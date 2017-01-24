В Италии разбился спасательный вертолет
В Италии разбился спасательный вертолет с шестью людьми на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
В Италии разбился спасательный вертолет с шестью людьми на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, воздушное судно в момент аварии подбирало травмированного лыжника. Данных о пострадавших пока не поступало.
Вертолет не был задействован в спасательной операции, которая проводится в этом же регионе после схода лавины на гостиницу Rigopiano.