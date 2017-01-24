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17:55 (мск), источник: Actualitati.md

В аварии, произошедшей в Оргеевском районе, пострадала девушка

Серьезное ДТП произошло Оргеевском районе. Легковая машина врезалась в забор и снесла его.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел минувшей ночью при въезде в село Перeсечина, сообщает сайт stirilocale.md.

По словам очевидцев, водитель ехал с превышением скорости. Из четырех человек, находившихся в машине, пострадала лишь молодая девушка.

Полиция ведет следствие и выясняет обстоятельства случившегося.

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