В аварии, произошедшей в Оргеевском районе, пострадала девушка
Серьезное ДТП произошло Оргеевском районе. Легковая машина врезалась в забор и снесла его.
Серьезное ДТП произошло Оргеевском районе. Легковая машина врезалась в забор и снесла его.
Инцидент произошел минувшей ночью при въезде в село Перeсечина, сообщает сайт stirilocale.md.
По словам очевидцев, водитель ехал с превышением скорости. Из четырех человек, находившихся в машине, пострадала лишь молодая девушка.
Полиция ведет следствие и выясняет обстоятельства случившегося.