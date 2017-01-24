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16:13 (мск), источник: ТАСС

Директор новосибирского центра реабилитации осужден за незаконное удержание наркоманов

Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых удерживали взаперти, пока они не были освобождены сотрудниками ФСБ.

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил директора некоммерческой организации Султана Кенжаева к 6 годам и 10 месяцам колонии за незаконное удержание людей в реабилитационных центрах, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Приговором суда Кенжаеву назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2014 года по июль 2015 года Кенжаев по договоренности с двумя знакомыми (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск) и неустановленными лицами, похищал и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Их удерживали в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области, в условиях изоляции от общества, взимая за это оплату с их родственников под предлогом оказания зависимым помощи в преодолении влечения к наркотическим средствам и алкоголю.

Реабилитационные центры были оборудованы замками и металлическими решетками на окнах. Кроме того, злоумышленники, пользуясь тем, что люди к ним поступали в состоянии опьянения, принуждали их подписать документы о добровольном согласии на пребывание, иногда для этого применялась физическая сила. Родственникам общаться с зависимыми запрещали, говоря, что это может негативно повлиять на курс реабилитации. Ежемесячная плата за содержание в центрах составляла 15 тыс. рублей с человека.

Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.

Расследование дела представляло особую сложность, так как преступления были заранее спланированы и подготовлены, большинство совершены группой лиц по предварительному сговору, все участники которой до настоящего времени не установлены. Потерпевшими по делу являются лица, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, проживающие в различных районах Новосибирской области и регионах России.

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