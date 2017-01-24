Директор новосибирского центра реабилитации осужден за незаконное удержание наркоманов
Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых удерживали взаперти, пока они не были освобождены сотрудниками ФСБ.
Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых удерживали взаперти, пока они не были освобождены сотрудниками ФСБ.
НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил директора некоммерческой организации Султана Кенжаева к 6 годам и 10 месяцам колонии за незаконное удержание людей в реабилитационных центрах, сообщили в
«Приговором суда Кенжаеву назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что с сентября 2014 года по июль 2015 года Кенжаев по договоренности с двумя знакомыми (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск) и неустановленными лицами, похищал и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Их удерживали в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области, в условиях изоляции от общества, взимая за это оплату с их родственников под предлогом оказания зависимым помощи в преодолении влечения к наркотическим средствам и алкоголю.
Реабилитационные центры были оборудованы замками и металлическими решетками на окнах. Кроме того, злоумышленники, пользуясь тем, что люди к ним поступали в состоянии опьянения, принуждали их подписать документы о добровольном согласии на пребывание, иногда для этого применялась физическая сила. Родственникам общаться с зависимыми запрещали, говоря, что это может негативно повлиять на курс реабилитации. Ежемесячная плата за содержание в центрах составляла 15 тыс. рублей с человека.
Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.
Расследование дела представляло особую сложность, так как преступления были заранее спланированы и подготовлены, большинство совершены группой лиц по предварительному сговору, все участники которой до настоящего времени не установлены. Потерпевшими по делу являются лица, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, проживающие в различных районах Новосибирской области и регионах России.