10-летний ребёнок упал в открытый колодец в Омске
Инцидент произошёл на улице 24-й Северной.
Инцидент произошёл на улице 24-й Северной.
10-летний мальчик упал в открытый колодец в Омске. Об этом сообщает
Ребёнок упал в колодец, расположенный рядом с водоколонкой, во время игры — вместо железного люка с 2014 года колодец был прикрыт деревянным настилом.
В результате падения школьник получил различные травмы, с которыми был госпитализирован.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а также определяют организацию, которая занималась обслуживанием колодца. В ходе проверки будут установлены ответственные работники, действиям которых будет дана юридическая оценка по ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.