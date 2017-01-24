10-летний ребёнок упал в открытый колодец в Омске

10-летний мальчик упал в открытый колодец в Омске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ребёнок упал в колодец, расположенный рядом с водоколонкой, во время игры — вместо железного люка с 2014 года колодец был прикрыт деревянным настилом.

В результате падения школьник получил различные травмы, с которыми был госпитализирован.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а также определяют организацию, которая занималась обслуживанием колодца. В ходе проверки будут установлены ответственные работники, действиям которых будет дана юридическая оценка по ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.