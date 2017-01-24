Главный архитектор Воронежа попал под следствие за взятку
Антона Шевелева задержали за получение 500 тыс. рублей от бизнесмена.
Антона Шевелева задержали за получение 500 тыс. рублей от бизнесмена.
Главный архитектор Воронежа Антон Шевелев попал под подозрение в получение крупной взятки. В отношении руководителя управления мэрии возбудили дело, сообщили в СУ СКР по региону во вторник, 24 января. По версии следователей, Антон Шевелев получил 500 тыс. рублей от воронежского бизнесмена. Взятка стала для чиновника вознаграждением «за совершение действий в интересах коммерческого предприятия».
По версии следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Антон Шевелев получил от директора воронежской фирмы деньги в несколько этапов. Различные суммы главный архитектор брал как лично, так и получал переводами на банковскую карту. За решение каких вопросов коммерсант платил взятку, не сообщается. Но так как дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а не покушении на совершение преступления, можно предположить, что свою часть договоренности Антон Шевелев выполнил.
Следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски дома и на работе у Антона Шевелева.
— В ходе