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16:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный архитектор Воронежа попал под следствие за взятку

Антона Шевелева задержали за получение 500 тыс. рублей от бизнесмена.

Источник: РИА "Новости"

Главный архитектор Воронежа Антон Шевелев попал под подозрение в получение крупной взятки. В отношении руководителя управления мэрии возбудили дело, сообщили в СУ СКР по региону во вторник, 24 января. По версии следователей, Антон Шевелев получил 500 тыс. рублей от воронежского бизнесмена. Взятка стала для чиновника вознаграждением «за совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

По версии следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Антон Шевелев получил от директора воронежской фирмы деньги в несколько этапов. Различные суммы главный архитектор брал как лично, так и получал переводами на банковскую карту. За решение каких вопросов коммерсант платил взятку, не сообщается. Но так как дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а не покушении на совершение преступления, можно предположить, что свою часть договоренности Антон Шевелев выполнил.

Следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски дома и на работе у Антона Шевелева.

— В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность лица к совершенному преступлению, допрашиваются свидетели. С подозреваемым проводятся следственные действия. Ведется выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, — пояснил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Александр Медведев.

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