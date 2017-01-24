Главный архитектор Воронежа попал под следствие за взятку

Главный архитектор Воронежа Антон Шевелев попал под подозрение в получение крупной взятки. В отношении руководителя управления мэрии возбудили дело, сообщили в СУ СКР по региону во вторник, 24 января. По версии следователей, Антон Шевелев получил 500 тыс. рублей от воронежского бизнесмена. Взятка стала для чиновника вознаграждением «за совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

По версии следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Антон Шевелев получил от директора воронежской фирмы деньги в несколько этапов. Различные суммы главный архитектор брал как лично, так и получал переводами на банковскую карту. За решение каких вопросов коммерсант платил взятку, не сообщается. Но так как дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а не покушении на совершение преступления, можно предположить, что свою часть договоренности Антон Шевелев выполнил.

Следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски дома и на работе у Антона Шевелева.