«Позвонили в квартиру и повалили 90-летнего дедушку на пол»: в Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении участника Великой Отечественной войны

Сообщается, что само преступление произошло в полночь 13 числа текущего месяца в доме на ул. Социалистической в микрорайоне Уралмаш. Однако, как сообщили в полиции, в данном случае показательна именно предыстория данного происшествия.

Так, накануне инцидента пожилой мужчина сделал подарок на день рождения своему внуку. Несмотря на почтенный возраст, ветеран подарил ему щедрый подарок в виде ноутбука, планшета и смартфона. Именинник был настолько рад, что решил немедленно похвастаться гаджетами перед своей знакомой в социальных сетях. На следующий день, 13 января, подруга напросилась к нему в гости, где последний проживал со своим дедушкой. Позже друзья решили прогуляться, однако вскоре на телефон молодого человека позвонил дед и сообщил об ограблении. Вернувшись домой, молодой человек обнаружил пропажу гаджетов и обратился в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска городского управления и отдела полиции № 15.

19 января после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали подозреваемых в данном ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленниками оказались — знакомая внука 1997 г. р., ее сожитель 1995 г. р., который ранее был судим за кражу и грабеж, а также их товарищ 1997 г. р., ранее судимый за убийство.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что переписку девушки с внуком пенсионера увидел ее ранее судимый сожитель, который и предложил пойти на преступление. Роли каждого были распределены заранее. Так, девушка должна была отвлечь внука на прогулке, а сожитель с товарищем тем временем совершить грабеж. В итоге злоумышленники позвонили в квартиру пенсионера, а когда тот открыл дверь, повалили 90-летнего деда на пол.

Позже по итогам проведенного осмотра в квартире одного из задержанных 1995 г. р. полицейские обнаружили похищенные мобильный телефон и планшетный компьютер. По словам подозреваемых, ноутбук они уже успели к тому времени продать.

В результате в отношении троих было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.