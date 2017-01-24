В мэрии Арамиля исчезли 8 миллионов на рекультивацию свалки
Пропажу ищут следователи.
Пропажу ищут следователи.
Сотрудников администрации Арамиля проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве. Пропала областная субсидия в 8 миллионов рублей, выделенная на рекультивацию городской свалки.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Ревизоры сделали вывод, что региональное министерство энергетики и ЖКХ плохо контролирует траты в рамках целевых программ. Разгребать завалы придется заместителю губернатора Сергею Швиндту — ему внесено представление.