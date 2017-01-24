Полиция озвучила подробности ЧП с выпавшей из автобуса пенсионеркой в Воронеже

Сотрудники ГИБДД рассказали подробности инцидента с пенсионеркой, выпавшей из пассажирского автобуса № 5а утром вторника, 24 января. Падение произошло, когда водитель маршрутки начал движение, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем автобуса Volvo находился 36-летний мужчина, пострадавшая пассажирка — женщина 79 лет. Медики отвезли пенсионерку в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали закрытый осколочный перелом нижней трети бедра и ушибы.

Полицейские запросили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях, и приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.