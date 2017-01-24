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17:39 (мск), источник: Ежедневник.by

Еще случай анафилактического шока после применения антибиотика — теперь у школьницы из Ганцевич

Еще один случай анафилактического шока после применения антибиотика цефтриаксон в комбинации с лидокаином зафиксирован в Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

20 января в Ганцевичскую центральную районную больницу с анафилактическим шоком попала 12-летняя девочка.

Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты «Цефтриаксон» и «Лидокаин». Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, и в это время ей стало плохо.

У девочки было затрудненное дыхание, затем она потеряла сознание. Женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли спустя пять минут. Они оперативно оказали девочке помощь, избавив ее от анафилактического шока, затем доставили в реанимацию. Сейчас школьница переведена в детское отделение, где ей лечат ангину.

Также в этот день в больницу с диагнозом «анафилактический шок» поступила еще одна жительница Ганцевичского района. Ей также в сжатые сроки была оказана медицинская помощь. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает, сообщает БЕЛТА.

16 января в ФАПе деревни Тюрли Молодечненского района после инъекции цефтриаксона, разбавленного лидокаином, скончалась 31-летняя женщина. 20 января в Борисове 11-летнего мальчика госпитализировали после введения в домашних условиях того же антибиотика.

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