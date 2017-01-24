В Алматы хакеры при помощи кибератак завладели 58 млн тенге
Специальный прокурор Алматы завершил уголовное дело о кибератаках на банковские счета 60 фирм, сообщает today.kz.
Специальный прокурор Алматы завершил уголовное дело о кибератаках на банковские счета 60 фирм, сообщает today.kz.
К уголовной ответственности были привлечены два организатора и 18 участников преступной группы.
Хакеры похитили более 58 миллионов тенге.
«Организаторы ОПГ — граждане О. и Д., работавшие системными администраторами на предприятии и имевшие опыт работы в сфере информационных технологий и бухгалтерского учета. Они создавали и распространяли вредоносные программы. Схема преступлений, созданная организаторами, довольно сложная. Для сокрытия следов преступлений организаторы имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем