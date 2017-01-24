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17:29 (мск), источник: Profinance.kz

В Алматы хакеры при помощи кибератак завладели 58 млн тенге

Специальный прокурор Алматы завершил уголовное дело о кибератаках на банковские счета 60 фирм, сообщает today.kz.

Источник: Reuters

К уголовной ответственности были привлечены два организатора и 18 участников преступной группы.

Хакеры похитили более 58 миллионов тенге.

«Организаторы ОПГ — граждане О. и Д., работавшие системными администраторами на предприятии и имевшие опыт работы в сфере информационных технологий и бухгалтерского учета. Они создавали и распространяли вредоносные программы. Схема преступлений, созданная организаторами, довольно сложная. Для сокрытия следов преступлений организаторы имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем сервисно-программных задач, а серверами, находящимися во Франции, Германии, Великобритании, Голландии и США, они управляли через Интернет», — сообщили подробности в надзорном органе.

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