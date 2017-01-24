Эксперт: боевики у границ Таджикистана угрожают Центральной Азии

«Разумеется, такое скопление боевиков представляет угрозу в случае их инфильтрации на территорию Таджикистана, развязывания там террористической войны и перенесения своей активности на другие постсоветские государства Центральной Азии. Такая угроза существует и необходимо принимать дополнительные усилия для перекрытия границ и наращивания там группировок войск с целью парирования вероятной активности террористических формирований, — заявил Sputnik Таджикистан Игорь Коротченко.

По его мнению, защищенность границы Таджикистана и Афганистана — это вопрос строго к властям Таджикистана. Однако и России не следует забывать об обеспечении собственной безопасности.

«Политика РФ состоит в укреплении ОДКБ с целью совместных действий в случае активизации исламистских группировок в ЦА и их попыток закрепиться на постсоветском пространстве. При этом у нас существует военная база в РТ и отработанный план усиления нашей группировки на случай повышенной активности террористов, в том числе за счёт авиации», — пояснил Коротченко.