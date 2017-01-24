ИП оштрафован за безлицензионную продажу водки

В связи с этим городской прокурор в отношении ИП Чубуковой возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (реализация алкогольной продукции населению при отсутствии соответствующей лицензии, наличие которой для розничной продажи алкогольной продукции обязательно), прокомментировали 24 января ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

По постановлению прокурора, Арбитражный суд Калининградской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал ее на 4 тысячи рублей.

Кроме того, суд определил конфисковать изъятую сотрудниками полиции из незаконного оборота алкогольную и спиртосодержащую продукцию «в количестве 36 бутылок».