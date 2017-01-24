Убийство Кристины Пархоменко: что ждет нерасторопных полицейских

Как заявила Sputnik глава пресс-службы Генинспектората полиции Наталья Букур-Бандас, четверо сотрудников инспектората полиции Страшен санкционированы за то, что действовали не в соответствии с обязанностями и служебными полномочиями.

Так, участковый офицер инспектората полиции Страшен отстранен от должности, начальник участка и руководитель отдела общественного порядка получили выговор, а глава инспектората полиции Страшен санкционирован дисциплинарно — его понизили в звании.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, в которых родители из Страшен возмутились якобы бездействием местной полиции, которая, по их словам, поздно подключилась к поискам пропавшей девушки. Глава МВД республики Александр Жиздан тогда заявил, что будет проведено служебное расследование.

Кристина Пархоменко из Страшен была убита в ночь на 25 ноября минувшего года. Подозреваемыми по делу проходят четверо подростков 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней и помещены под стражу в следственный изолятор. Третий, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за свершенное преступление, отделался штрафом.