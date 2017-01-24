Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Эксперт рассказал, как Трамп будет работать на посту президента
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
8«Женский марш» против Трампа
17:28 (мск), источник: ТАСС

AFP: все пассажиры упавшего в Италии вертолета погибли

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

Источник: AP 2016

Агентство ANSA сообщило о том, что итальянские спасатели определили место падения вертолета службы спасения, разбившегося в центральной части Италии, в Апеннинах.

По его данным, на борту находились шесть человек — два пилота, врач, медбрат и два спасателя. Как отмечает ANSA, спасатели добираются до места ЧП пешком.

В службе спасения уточнили, что вертолет вызвали, чтобы оказать помощь пострадавшему на горной дороге. Машина не участвовала в операции по спасению людей в отеле Rigopiano di Farindola, который накрыла лавина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шесть российских Ту-22М3 нанесли удар по складам боевиков ИГ в Сирии
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь