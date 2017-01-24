Капитан полиции упал в шахту лифта в Щучинске
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области капитан полиции по неосторожности упал в шахту лифта, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области капитан полиции по неосторожности упал в шахту лифта, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в
ЧП произошло вечером 23 января в Щучинске.
«Сотрудник Местной полицейской службы, 42-летний капитан полиции вместе с напарником собирались доставить на медицинское освидетельствование задержанного в состоянии алкогольного опьянения водителя, 1988 года рождения в Бурабайскую районную больницу.
К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства Службы пожартушения и
Спасатели с помощью трехколенной лестницы вытащили пострадавшего и передали врачам медучреждения. На данный момент пострадавший находится в больнице, состояние удовлетворительное.
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