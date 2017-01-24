Капитан полиции упал в шахту лифта в Щучинске

ЧП произошло вечером 23 января в Щучинске.

«Сотрудник Местной полицейской службы, 42-летний капитан полиции вместе с напарником собирались доставить на медицинское освидетельствование задержанного в состоянии алкогольного опьянения водителя, 1988 года рождения в Бурабайскую районную больницу. Из-за отсутствия освещения полицейский упал с первого этажа больницы в шахту лифта и сильно повредил левую ногу», — сообщили в ДВД.

К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства Службы пожартушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Как сообщили в КЧС, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили человека упавшего в шахту, который нуждался в медицинской помощи.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы вытащили пострадавшего и передали врачам медучреждения. На данный момент пострадавший находится в больнице, состояние удовлетворительное.