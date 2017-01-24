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18:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двоих руководителей полетов авиационного завода в Иркутске осудили за катастрофу Ан-12

Оба получили 3 года лишения свободы в колонии-поселения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Двух руководителей полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода — филиала ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» осудили за крушение самолета Ан-12. Обоих мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселения. По версии следствия, по их вине в декабре 2013 года в районе станции Батарейная Ан-12 рухнул неподалеку от военных складов, погибли девять человек. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мужчины признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«При заходе воздушного судна на посадку, один руководитель полетов, обладая информацией об ухудшении метеоусловий, препятствующих для посадки самолета, не сообщил об этом командиру воздушного судна, не запретил осуществление посадки и не принял мер к уходу воздушного судна на запасной аэродром, а другой, осуществляя непосредственный контроль за посадкой самолета и наблюдая выход воздушного судна из зоны допустимых отклонений по глиссаде, не дал экипажу команду на прекращение снижения, при этом предоставив экипажу неверную информацию о нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде», — говорится в сообщении.

Иркутскому авиационному заводу — филиалу ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» и Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 78 млн рублей.

На стадии предварительного следствия и в судебном заседании мужчины не признали вину. Однако собранные следствием доказательства опровергли доводы обвиняемых и их защиты.

Напомним, сообщение о крушении Ан-12 Иркутского авиационного завода поступило 26 декабря 2013 года в 21.39 по местному времени. По уточненным данным, в результате катастрофы погибло девять человек — шесть человек экипажа и трое сопровождавших груз. Самолет выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Иркутск и перевозил запчасти для ИАЗа.

Разбившийся Ан-12 исчез с экранов радаров на расстоянии 1 км до взлетно-посадочной полосы под Иркутском. При падении самолет, задев крыльями здания складских помещений, был частично разрушен. Упавшему самолету было 50 лет. Он был выпущен с завода 24 декабря 1963 года. Эксплуатационный ресурс выработан на 91%.

Траур по погибшим в крушении Ан-12 сотрудникам авиазавода прошел в Иркутской области 28 декабря. Cоболезнования родным погибших в авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском выразил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Он подчеркнул, что уход из жизни энергичных, полных сил и планов людей — это большая утрата и потеря.

Мэр города Иркутска Виктор Кондрашов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы грузового самолета Ан-12. Падение самолета стало страшным известием для жителей города, сказал глава города. Также соболезнование родным погибших выразило руководство Иркутского авиационного завода. Предприятие предоставит их семьям всю необходимую материальную помощь.

Межведомственная комиссия по расследованию авиакатастроф займется выяснением обстоятельств крушения Ан-12 под Иркутском. Расследованием катастрофы также займется Минпромторг России. Комиссия по расследованию причина падения Ан-12 создана на Иркутском авиационном заводе.

По факту крушения самолета следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Безопасность полетов на Иркутском авиационном заводе в связи с крушением Ан-12 проверит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство также будет осуществлять надзор за ходом расследования уголовного дела.

Следствие рассматривает три версии катастрофы транспортного самолета Ан-12 в районе станции Батарейная под Иркутском, в частности, это ошибка при пилотировании, погодные условия и неисправность авиационной техники. Расследование авиакатастрофы Ан-12 у станции Батарейная под Иркутском может занять полгода. Сейчас на месте падения грузового самолета проводят первоначальные следственные действия. Производят выемку топлива, изучают документацию самолета. Идет допрос очевидцев происшествия, рассказал руководитель Иркутского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Александр Кузнецов.

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