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17:45 (мск), источник: БЕЛТА

Физрук попался на краже дорогих часов у 11-классника

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Физрук попался на краже дорогих часов у 11-классника в Сморгонском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Во время урока физкультуры учитель попросил оставить детей ценные вещи на скамье. Среди них оказались часы Casio стоимостью около $200, принадлежавшие отцу 11-классника, в которых последний пришел в школу. Во время урока учитель физкультуры перекладывал все эти вещи в инвентарную комнату, где также находились его коллеги. По окончании занятия дорогих часов в комнате не оказалось.

Отец ребенка прибыл в школу. Вместе с сотрудниками милиции удалось выяснить, что кражу совершил один из учителей. Сотрудник школы скрылся из учебного заведения, его нашли с часами только на следующие сутки.

Возбуждено уголовное дело по ст.205 (кража) УК РБ.

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