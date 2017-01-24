Физрук попался на краже дорогих часов у 11-классника

Во время урока физкультуры учитель попросил оставить детей ценные вещи на скамье. Среди них оказались часы Casio стоимостью около $200, принадлежавшие отцу 11-классника, в которых последний пришел в школу. Во время урока учитель физкультуры перекладывал все эти вещи в инвентарную комнату, где также находились его коллеги. По окончании занятия дорогих часов в комнате не оказалось.

Отец ребенка прибыл в школу. Вместе с сотрудниками милиции удалось выяснить, что кражу совершил один из учителей. Сотрудник школы скрылся из учебного заведения, его нашли с часами только на следующие сутки.

Возбуждено уголовное дело по ст.205 (кража) УК РБ.