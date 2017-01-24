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18:32 (мск), источник: РАПСИ

Суд приговорил петербуржца к 3 годам колонии за удар ручкой в глаз

Московский районный суд Петербурга приговорил Сергея Мазухина к 3 годам лишения свободы за удар ручкой в глаз потерпевшего, в результате чего тот потерял зрение, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Петербурга.

Источник: AP 2016

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга приговорил Сергея Мазухина к 3 годам лишения свободы за удар ручкой в глаз потерпевшего, в результате чего тот потерял зрение, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Петербурга.

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Мазухин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека.

Суд установил, что в декабре 2015 года Мазухин, в ходе возникшего конфликта в помещении развлекательного клуба, нанес ручкой, используемой в качестве оружия, один удар в правый глаз потерпевшего, а также не менее 5 ударов кулаком в область лица, чем причинил последнему физическую боль и потерю зрения на правый глаз.

«Мазухин вину в совершении преступления признал частично. Он отрицает умысел на причинение тяжкого вреда здоровью», — сказали в горпрокуратуре.

Кроме наказания в виде лишения свободы на 3 года, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о возмещении материального и морального вреда на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

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