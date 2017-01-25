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13:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске взят под стражу директор филиала МГЭУ

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Валерий Блохин). В Нижнекамске взят под стражу директор местного филиала МГЭУ Олег Галеев, его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщили ИА «Татар-информ» в следственном отделе СУ СК РФ по Нижнекамску.

Источник: ИА Татар-информ

Показания на директора вуза еще в конце прошлого года дала его коллега, пойманная нижнекамскими полицейскими с поличным при получении взятки в размере 3 тысяч рублей от иностранного гражданина.

В процессе следствия с женщиной было заключено досудебное соглашение, по условиям которого она признала вину и дала необходимые следствию показания. После показаний коллеги в отношении Галеева было возбуждено уголовное дело.

«Директору филиала МГЭУ Олегу Галееву вменяется в вину пять эпизодов, в ходе которых он лично получил из рук коллеги, выступающей в качестве посредницы, до 150 тысяч рублей. Деньги передавали граждане Узбекистана и Таджикистана», — рассказал ИА «Татар-информ» старший следователь СО СУ СК России по Нижнекамску Михаил Мещанов.

В 2014 году в учебном заведении был открыт Центр непрерывного профобразования, в котором проводилось государственное тестирование мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. После удачной сдачи экзамена выдавался сертификат государственного образца, который необходим всем приезжим гражданам для получения вида на жительства, разрешения на работу и гражданства РФ. Услуги центра, в зависимости от уровня тестирования, оценивались от 4,9 до 6 тысяч рублей.

Летом иностранцы прибывают в Нижнекамск едва ли не каждый день. Если раньше, когда Центр только открыли, экзамены в нем проходили раз в неделю, то затем тестирование проводилось ежедневно, кроме выходных. Сейчас Центр не действует.

В настоящее время Олег Галеев находится в следственном изоляторе Чистополя. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Идет следствие. Не исключено, что в деле могут появиться новые свидетели и новые эпизоды.

«У нас достаточно оснований для выбора данной меры пресечения — заключения под стражу. Кроме того, у нас есть причины полагать, что подозреваемый мог бы скрыться от следствия», — отметил Мещанов.

Для справки: Нижнекамский филиал Московского гуманитарно-экономического института (ныне — университета) был организован в 1995 году. Олег Галеев, трудившийся в филиале с 1998 года, возглавил его в 2012 году.

Комментарии
1
ПАХАН!!!
Вообще страх потеряли люди сидящие в уютных теплых местах , если так идет и происходит повседневно то надо ужесточать законы , не на 5 -10 лет сажать на 20 - 25 лет надо сажать без права амнистии как было в СССР ,не хотите жить по законам РФ так сидите по законам СССР и вообще правительству пора делать реформу по всем структурам близким к экономике РФ , обновлять надо все старую гвардию вообще надо отдалять от молодежи что бы не учили как воровать ,молодого оступившегося вора легче обличить чем обучающего рядом с ним старым вором ,, Кодекс воров ,,
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