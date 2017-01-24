Из бразильской тюрьмы сбежали 200 заключенных

По ее данным, в ходе беспорядков заключенные устроили пожар в тюремном корпусе и скрылись. Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.