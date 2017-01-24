Из бразильской тюрьмы сбежали 200 заключенных
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Не менее 200 заключенных тюрьмы «Бауру» в бразильском штате
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Не менее 200 заключенных тюрьмы «Бауру» в бразильском штате
По ее данным, в ходе беспорядков заключенные устроили пожар в тюремном корпусе и скрылись. Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.
Globo отмечает, что тюрьма «Бауру» рассчитана на 750 заключенных, но сейчас в ней отбывают наказание около 1,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось о том, что в последнее время в Бразилии произошло несколько серьезных тюремных бунтов. Эксперты отмевапют, что волнения в бразильских тюрьмах чаще всего возникают