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19:01 (мск), источник: Интерфакс

Из бразильской тюрьмы сбежали 200 заключенных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Не менее 200 заключенных тюрьмы «Бауру» в бразильском штате Сан-Паулу сбежали во вторник во время бунта, сообщает бразильская телерадиокомпания Globo.

Источник: Reuters

По ее данным, в ходе беспорядков заключенные устроили пожар в тюремном корпусе и скрылись. Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.

Globo отмечает, что тюрьма «Бауру» рассчитана на 750 заключенных, но сейчас в ней отбывают наказание около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что в последнее время в Бразилии произошло несколько серьезных тюремных бунтов. Эксперты отмевапют, что волнения в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за конфликтов заключенных из противоборствующих преступных кланов.

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