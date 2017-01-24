Пулю из раненого в Днепре ребенка врачи извлекали более 10 часов
Пулю из раненого в Днепре ребенка врачи извлекали более 10 часов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Пулю из раненого в Днепре ребенка врачи извлекали более 10 часов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«6-летний мальчик пришел в себя. Его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет… У ребенка проникающее ранение и пуля задела легкое», — рассказали врачи.
Более 10 часов понадобилось хирургам, чтобы ее удалить. К нему в палату никого не пускают. Отказывается от комментариев и мама, которая все время была около ребенка, сообщает телеканал.
Как отметил заведующий отделением реанимации областной детской больницы Александр Лацинский, сейчас остается угроза возникновения воспалительных процессов.
«Пуля — это инородное тело, оно инфицировано. Поэтому степень возникновения воспалительных процессов со стороны легких достаточно высокая», — отметил он.
23 января в Днепре посреди улицы неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. В этот момент ребенок с мамой и отчимом проходил возле арки по ул. 20 лет Победы. У ребенка ранение левой половины грудной клетки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).