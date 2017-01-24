Пулю из раненого в Днепре ребенка врачи извлекали более 10 часов

«6-летний мальчик пришел в себя. Его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет… У ребенка проникающее ранение и пуля задела легкое», — рассказали врачи.

Более 10 часов понадобилось хирургам, чтобы ее удалить. К нему в палату никого не пускают. Отказывается от комментариев и мама, которая все время была около ребенка, сообщает телеканал.