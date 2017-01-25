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06:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии завершено следствие по делу об отравлении газом пяти человек

В Бирске следком закончил расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек от отравления газом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, ЧП со смертельным исходом случилось год назад, 13 января 2016 года, в городе Бирске.

Как следует из материалов дела, жильцы одной из квартир дома № 44 по улице Чеверева в то утро не проснулись. Среди погибших были две 28-летние женщины и трое детей в возрасте 6, 8 и 9 лет — хозяйка квартиры и ее гостья с детьми. Как показала экспертиза, они отравились окисью углерода или, как проще выражаются в народе, угорели.

Общение следственной группы с другими жильцами помогло установить, что дом отапливался газовыми колонками, нарекания на работу которых жильцы дома неоднократно высказывали Андрею Беляеву, директору своей управляющей компании — ООО «УЖКХ Сервис». Однако он так и не озаботился проверкой состояния дымоходов и вентиляции. Именно по этой причине погибли пять человек, включая троих детей.

По итогам следствия, Беляеву предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. При этом он так и не признал пока свое вины в совершении преступления.

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