В Башкирии завершено следствие по делу об отравлении газом пяти человек

Напомним, ЧП со смертельным исходом случилось год назад, 13 января 2016 года, в городе Бирске.

Как следует из материалов дела, жильцы одной из квартир дома № 44 по улице Чеверева в то утро не проснулись. Среди погибших были две 28-летние женщины и трое детей в возрасте 6, 8 и 9 лет — хозяйка квартиры и ее гостья с детьми. Как показала экспертиза, они отравились окисью углерода или, как проще выражаются в народе, угорели.

Общение следственной группы с другими жильцами помогло установить, что дом отапливался газовыми колонками, нарекания на работу которых жильцы дома неоднократно высказывали Андрею Беляеву, директору своей управляющей компании — ООО «УЖКХ Сервис». Однако он так и не озаботился проверкой состояния дымоходов и вентиляции. Именно по этой причине погибли пять человек, включая троих детей.

По итогам следствия, Беляеву предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. При этом он так и не признал пока свое вины в совершении преступления.