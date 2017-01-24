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20:02 (мск), источник: Ipress.ua

12 полицейских привлекли к ответственности из-за стрельбы в Олевске

По результатам служебной проверки, начатой ​​в рамках дела о перестрелке в Олевске Житомирской области, из-за которой погибли два человека, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских.

Источник: Ipress.ua

Заместитель начальника Олевского отделения уволен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Обстоятельства происшествия 16 января в райцентре Олевск Житомирской области изучала рабочая группа аппарата Нацполиции. В ее состав вошли наиболее опытные работники трех департаментов: уголовного розыска, кадрового обеспечения, а также организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

В результате проведенной проверки рабочей группой установлены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Двое из них — начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений — уволены из полиции. Заместитель начальника Олевского отделения уволен.

Кроме того, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пяти — объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, в городе Олевск Житомирской области произошла массовая стрельба с участием нескольких десятков человек.

В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых умер во время оказания медицинской помощи.

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