Заверуху выпустили под залог в 1,6 млн грн

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн грн.

Как сообщил в Facebook общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

4 мая 2015 года в Киеве неизвестные в масках с оружием напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых двое сотрудников милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей — Вадим Пинус.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых — Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Даниила Ситникова. Позже арестовали 19-летнюю Викторию Заверуху.

Также Вита Заверуха резала себе вены прямо в зале суда.

Отметим, что в мае 2015 года Заверуха публиковала в соцсети «ВКонтакте» фото с нацистской символикой, рассказывала, что украинцы и россияне — один народ, а во всем виноваты евреи.