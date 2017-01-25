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10:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жителя Кстова осудят за попытку похищения девушки ради выкупа

Злоумышленник решил спрятать дочь своего знакомого в гараже и потребовать выкуп у ее отца.

Жителя Кстова осудят за попытку похищения девушки ради получения выкупа, сообщает Нижегородский областной суд. В октябре 2015 года обвиняемый обратился к мужчине, которому предложил найти исполнителей похищения. Тот в свою очередь обратился к сотрудникам полиции, рассказав о намерениях злоумышленника.

В сентябре 2016 года было инсценировано похищение, в роли «преступников» выступили стражи порядка. Они и задержали подозреваемого. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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