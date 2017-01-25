Жителя Кстова осудят за попытку похищения девушки ради выкупа

Жителя Кстова осудят за попытку похищения девушки ради получения выкупа, сообщает Нижегородский областной суд. В октябре 2015 года обвиняемый обратился к мужчине, которому предложил найти исполнителей похищения. Тот в свою очередь обратился к сотрудникам полиции, рассказав о намерениях злоумышленника.

В сентябре 2016 года было инсценировано похищение, в роли «преступников» выступили стражи порядка. Они и задержали подозреваемого. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.