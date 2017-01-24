СК проверяет информацию о смерти 12-летней девочки в больнице в Уфе

Отмечается, что в интернете была размещена информация о смерти 12-летней девочки в одной из больниц города Уфы, которую, как утверждают родители, госпитализировали со второй попытки обращения в больницу без направления педиатра. Родители считают, что девочку можно было спасти при своевременной госпитализации.

«По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан… следственными органами… организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Добавляется, что для изъятия медицинской документации в больницу выехали заместитель руководителя следственного отдела и следователь.