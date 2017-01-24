СК проверяет информацию о смерти 12-летней девочки в больнице в Уфе
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о смерти 12-летней девочки в больнице Уфы, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о смерти 12-летней девочки в больнице Уфы, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
Отмечается, что в интернете была размещена информация о смерти 12-летней девочки в одной из больниц города Уфы, которую, как утверждают родители, госпитализировали со второй попытки обращения в больницу без направления педиатра. Родители считают, что девочку можно было спасти при своевременной госпитализации.
«По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан… следственными органами… организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Добавляется, что для изъятия медицинской документации в больницу выехали заместитель руководителя следственного отдела и следователь.