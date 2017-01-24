В Башкортостане директора управкомпании будут судить за гибель пяти человек

По версии следствия, жильцы многоквартирного дома № 44 по улице Чеверева города Бирска, оснащенного системой газовых колонок, с 2014 года неоднократно жаловались в управляющую компанию — ООО «УЖКХ Сервис» — на неисправность вентиляции.

Обслуживающая компания также доводила до сведения директора сведения о неправильной работе вентиляции. Несмотря на то, что эксплуатация газового оборудования в квартирах с неисправным дымоходом угрожала жизни граждан, Беляев не обеспечил безопасность жильцов, игнорировал их заявления и не организовал надлежащий ремонт инженерных сетей.

В результате неисполнения своих прямых обязанностей Беляевым 13 января 2016 года хозяйка и гости одной из квартир дома скончались, отравившись окисью углерода. Среди погибших двое 28-летних женщин и трое детей в возрасте 9, 8 и 6 лет.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. В рамках уголовного дела произведены 4 строительно-технические экспертизы: исправности вентиляционных каналов, газового оборудования и по соответствию проекта нормативно-технической документации и 8 судебно-медицинских экспертиз.

Допрошено более 40 свидетелей и экспертов. Дело составило 8 томов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.