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20:44 (мск), источник: Интерфакс

На юго-западе Москвы загорелся торговый центр

Из здания эвакуировали более 600 человек.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Посетители и персонал были эвакуированы из торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы после сообщения о пожаре, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В дежурную часть поступило сообщение о возгорании пластиковой обшивки трехэтажного торгового центра, расположенного на Черемушкинской улице. В данный момент открытое горение сбито, в целях безопасности ведется эвакуация людей из здания», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что из торгового центра было эвакуировано свыше 600 человек.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что площадь пожара составляла 200 кв. метров и он был локализован в 20:15, информации о пострадавших не поступало.

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