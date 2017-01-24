На юго-западе Москвы загорелся торговый центр

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Посетители и персонал были эвакуированы из торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы после сообщения о пожаре, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В дежурную часть поступило сообщение о возгорании пластиковой обшивки трехэтажного торгового центра, расположенного на Черемушкинской улице. В данный момент открытое горение сбито, в целях безопасности ведется эвакуация людей из здания», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что из торгового центра было эвакуировано свыше 600 человек.