В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте 2-летнего малыша

О происшедшем рассказала телекомпания «Вся Уфа» со ссылкой на консьержку дома, в котором работает садик.

По словам консьержки Натальи Зайдуллиной, происшедшее она увидела своими глазами — сцена в лифте попала в прицел камеры видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как воспитатель вместе с восемью детьми, возвращаясь с прогулки, зашли в лифт. А вот на выходе дети высыпали из кабины следом за воспитательницей. Но как только двери лифта закрылись, через несколько секунд в кадре появился двухлетний малыш, оставшийся там один. Малыш повел себя на удивление рассудительно — он не стал паниковать, а попробовал дотянуться до панели с кнопками, но не смог из-за маленького роста.

Тем временем бдительная консьержка уже звонила в садик и просила срочно спасти ребенка из лифта.

«Я сразу представила, что в такой ситуации могла оказаться моя внучка, — волнуясь, поделилась она своими мыслями с журналистом. — Ведь с ребенком могло случиться все, что угодно — дверь могла открыться, и потом зажать его на выходе или кто-то вызвал бы лифт, и малыш уехал бы к незнакомому человеку. После такой ситуации у ребенка может развиться серьезная фобия!».

В самом детсаду к этому инциденту отнеслись спокойно и не увидели в нем ничего предосудительного, посчитав его «ерундой». Но на момент съемки об инциденте еще не знали родители ребенка, пережившего приключение в лифте.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.