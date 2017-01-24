Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Трамп отменил указ Обамы об абортах
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
20Трамп стал 45-м президентом США
9Крещенские купания
20:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте 2-летнего малыша

Сегодня, 24 января, стало известно о серьезном ЧП, происшедшем в одном из частных детских садов, расположенных в жилом доме.

О происшедшем рассказала телекомпания «Вся Уфа» со ссылкой на консьержку дома, в котором работает садик.

По словам консьержки Натальи Зайдуллиной, происшедшее она увидела своими глазами — сцена в лифте попала в прицел камеры видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как воспитатель вместе с восемью детьми, возвращаясь с прогулки, зашли в лифт. А вот на выходе дети высыпали из кабины следом за воспитательницей. Но как только двери лифта закрылись, через несколько секунд в кадре появился двухлетний малыш, оставшийся там один. Малыш повел себя на удивление рассудительно — он не стал паниковать, а попробовал дотянуться до панели с кнопками, но не смог из-за маленького роста.

Тем временем бдительная консьержка уже звонила в садик и просила срочно спасти ребенка из лифта.

«Я сразу представила, что в такой ситуации могла оказаться моя внучка, — волнуясь, поделилась она своими мыслями с журналистом. — Ведь с ребенком могло случиться все, что угодно — дверь могла открыться, и потом зажать его на выходе или кто-то вызвал бы лифт, и малыш уехал бы к незнакомому человеку. После такой ситуации у ребенка может развиться серьезная фобия!».

В самом детсаду к этому инциденту отнеслись спокойно и не увидели в нем ничего предосудительного, посчитав его «ерундой». Но на момент съемки об инциденте еще не знали родители ребенка, пережившего приключение в лифте.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москвич, открывший послание будущего из Уфы, попал на Первый канал
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
NYT: Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми остаться на посту
Российские специалисты подготовили проект сирийской конституции
СМИ узнали бюджет слежки Британии за «Адмиралом Кузнецовым»
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Самые молодые депутаты предложили принимать в партии с 16 лет
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь