Мачеха убитого в Алматы Оркена Азаматулы не признала своей вины

Для избрания меры пресечения в суд были доставлены пятеро подозреваемых, один из них Кадыржан Гулямов — несовершеннолетний, а также Шарипа Акбердиева, 1980 года рождения, — мачеха Оркена; Айдана Акбердиева, 1997 года рождения, — дочь Шарипы; Тимур Акбердиев, 1995 года рождения, — сын Шарипы; Руслан Муталиев, 1990 года рождения, работающий в Алматы таксистом.

Также в суде стало известно, что несовершеннолетний Гулямов состоит на учете с диагнозом «эпилепсия». В суде он заявил, что пошел на преступление под давлением со стороны мачехи и брата Тимура Акбердиева. А дочь Шарипы Айдана Акбердиева имеет двухлетнего ребенка и в настоящее время беременна.

Гособвинитель попросил судью избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

«Я против. Не признаю вину», — заявила подозреваемая Шарипа Акбердиева. О своей невиновности также заявил Муталиев. Его адвокат заявила, что ее подзащитный только подвозил подозреваемых.