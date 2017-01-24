Экс-руководители одного из банков вывели в оффшоры 53 млн долларов, — полиция
Бывший председатель правления одного из банков и его заместитель вывели в офшоры 53 млн долларов. Об этом сообщает
Бывший председатель правления одного из банков и его заместитель вывели в офшоры 53 млн долларов. Об этом сообщает
«Активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. В частности путем предоставления залога для открытия кредитной линии в
При этом отмечается, что в настоящее время
Также в полиции напомнили, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве.
«Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении и он находится под стражей», — резюмируется в сообщении.