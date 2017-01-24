Экс-руководители одного из банков вывели в оффшоры 53 млн долларов, — полиция

«Активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. В частности путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого “офшора”. Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, который руководил финучреждением до марта 2015 года. Сумма убытков составляет 53 миллиона гривен», — отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время экс-председателю правления банка и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции напомнили, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве.

«Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении и он находится под стражей», — резюмируется в сообщении.