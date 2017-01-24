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22:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Польше избили украинских студентов

В польском городе Жешув (Rzeszów) избили группу студентов из Украины, их жизни и здоровью ничего не угрожает, нападавшие уже задержаны, сообщает местная полиция.

Источник: Telegraf.com.ua

Согласно информации на сайте польской полиции, инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие.

По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов «бандеровцами» и избили их. В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.

Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину.

Украинские студенты также опознали нападавших. Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.

В свою очередь начальник консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что данный вопрос изучает украинский консул.

«Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас этот вопрос проверяется и при получении первой информации о случившимся я вас проинформирую», — отметил он.

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