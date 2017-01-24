В Польше на национальной почве избили украинских студентов

Согласно информации правоохранителей, около 15:30 украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. Студенты ответили, что это — украинский город, после чего их назвали бандеровцами и избили.

Как отмечается, в результате нападения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину. Нападавшим грозит до пяти лет заключения.

В данным момент консул Украины в Польше изучает ситуацию с избиением украинских студентов в польском городе Ряшев, сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы», — сказал он.