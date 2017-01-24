Более сотни пожарных отправлены тушить жилой дом под Петербургом

«В 20:50 горение ушло на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. метров. В 20:50 ранг пожара повышен до № 2», — отмечается в сообщении МЧС.

Пожар был локализован в 21.55, его ранг понизили до № 1 БИС. Из дома эвакуировали 12 человек.

«На место пожара прибыл автобус для размещения эвакуируемых людей.