Более сотни пожарных отправлены тушить жилой дом под Петербургом
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Более ста сотрудников МЧС и десятки единиц техники тушат пожар в жилом доме в поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга, сообщает
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Более ста сотрудников МЧС и десятки единиц техники тушат пожар в жилом доме в поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга, сообщает
«В 20:50 горение ушло на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. метров. В 20:50 ранг пожара повышен до № 2», — отмечается в сообщении МЧС.
Пожар был локализован в 21.55, его ранг понизили до № 1 БИС. Из дома эвакуировали 12 человек.
«На место пожара прибыл автобус для размещения эвакуируемых людей.
Сведения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены 33 единицы техники и 119 человек личного состава, в том числе от МЧС: 27 единиц техники и 104 человека личного состава, — отмечается в