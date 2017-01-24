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23:49 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, автобус занесло. «После этого он столкнулся с грузовиком», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что ДТП произошло на автодороге А-108 в Дмитровском районе. Информация о пострадавших уточняется.

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