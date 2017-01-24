В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в
По предварительным данным, автобус занесло. «После этого он столкнулся с грузовиком», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что ДТП произошло на автодороге А-108 в Дмитровском районе. Информация о пострадавших уточняется.