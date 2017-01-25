СК: один из погибших строителей в Речицком районе был пьян

В УСК по Гомельской области рассказали, что в тот день мастер участка и трое рабочих, в том числе один из погибших, на рабочем месте распивали спиртное. Судмедэкспертиза определила, что в крови у погибшего, которому было 49 лет, было 1,37 промилле.

В итоге к некоторым работникам применили меры дисциплинарной ответственности. Окончательную правовую оценку их действиям дадут по окончании расследования.