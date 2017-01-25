СК: один из погибших строителей в Речицком районе был пьян
Следствие выяснило новые факты по делу о гибели рабочих Мозырского участка филиала «СМУ Гомельэнергострой» в городе Василевичи Речицкого района, сообщает БЕЛТА.
Следствие выяснило новые факты по делу о гибели рабочих Мозырского участка филиала «СМУ Гомельэнергострой» в городе Василевичи Речицкого района, сообщает БЕЛТА.
В УСК по Гомельской области рассказали, что в тот день мастер участка и трое рабочих, в том числе один из погибших, на рабочем месте распивали спиртное. Судмедэкспертиза определила, что в крови у погибшего, которому было 49 лет, было 1,37 промилле.
В итоге к некоторым работникам применили меры дисциплинарной ответственности. Окончательную правовую оценку их действиям дадут по окончании расследования.
Напомним, происшествие случилось 19 ноября 2016 года в г. Василевичи. Строительная бригада работала над укреплением фундамента постройки, которая принадлежит РУП «Гомельэнерго». Неожиданно фундамент просел и стены здания рухнули.