Новосибирские полицейские спасли девушку с порезанными венами

В Новосибирске вчера вечером, 24 января, примерно в 20:00 сотрудники полиции в районе станции метро «Речной вокзал» получили информацию, что недалеко от станции находится молодая женщина, которая нуждается в незамедлительной помощи. Об этом сообщил Михаил Бирюков, сотрудник пресс- службы Главного Управления МВД по Новосибирской области.

У пострадавшей были сильно изранены кисти рук, а вокруг было много крови. Полицейские оказали девушке первую медицинскую помощь — перебинтовали раны и вызвали медиков.

Сейчас пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства трагедии выясняются.