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04:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Семь собак задохнулись в дыму на окраине Хабаровска

Пожар произошел в частном доме, где работал обогреватель.

Источник: Губерния онлайн

Во время пожара в частном доме, расположенном в районе Авиагородка, погибли семь собак, сообщает портал «Губерния». Постройкой владеет женщина, работающая в троллейбусном депо. Здесь же живут ее дочери 12 и 16 лет.

Когда произошло возгорание, людей в доме не было. Пожарных вызвали соседи погорельцев. Работу спасателей несколько осложнял сидящий на длинной цепи сторожевой пес. Вторая собака, как выяснилось позже, находилась в горящем строении. Она недавно ощенилась, и хозяева пустили ее в дом вместе с приплодом.

Когда спасатели вошли в помещение, один из щенков был жив, но тут же убежал от незнакомых людей. Найти его так и не удалось.

Скорее всего, причиной возгорания стал электрический обогреватель.

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